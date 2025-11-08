Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması: Ameliyat oldu!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, fıtık operasyonu geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini bildirdi.

Acıbadem Sağlık Raporu



Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa… pic.twitter.com/NXYbcHJ7AH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2025

YUNUS AKGÜN 4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Takım Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün'ün ameliyat olması durumunda 4-6 hafta içinde sahalara döneceğini bildirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz."