Galatasaray yenilgisi sonrası... Ajax'tan flaş John Heitinga kararı!

Hollanda ekibi Ajax'ta Francesco Farioli sonrası göreve gelen teknik direktör John Heitinga, görevinden alındı.

Şampiyonlar Ligi'nde son sırada bulunan Hollanda ekibi son olarak evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu. Yenilginin ardından Ajax, genç teknik direktörün görevine son verildiğini duyurdu.

41 yaşındaki teknik direktör yönetimindeki Ajax, Hollanda Ligi'nde ise 11 maçta 20 puan toplayıp liderin 8 puan gerisinde 4. sırada bulunuyordu.

Ajax kulübü yaptığı açıklamada, "John Heitinga'nın 2027'ye kadar sözleşmesi vardı ancak sonlandırdık. Yeni teknik direktör ile anlaşana kadar Heitinga'nın görevlerini Fred Grim yapacak" ifadelerini kullandı.

AYRILIK ARDINDAN İSTİFA

Ajax'ta John Heitinga birlikte asistanı Marcel Keizer de görevden alındı. Teknik heyet sorumlusu Alex Kroes de, Heitinga'yı görevden aldıktan sonra istifa etti.

Heitinga'yı görevden aldıktan sonra istifa eden Kroes, "Bu acı verici bir karardı. Ancak son birkaç aya geriye dönüp baktığımızda, işlerin beklediğimizden farklı bir şekilde geliştiği sonucuna varmak zorundayız. Çok az ilerleme kaydettik ve çok fazla puan kaybettik" dedi.

Kroes, "Bir teknik direktörün yeni bir takıma alışmasının zaman aldığını biliyoruz ve John'a bu zamanı verdik. Ancak Ajax için şu anda farklı bir teknik direktör atamanın en iyisi olduğuna inandık" ifadelerini kullandı.