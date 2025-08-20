Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, hücum hattına yapacağı takviye için geri sayıma geçti.

Udinese, transfer için listesinin ilk sırasına Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'yu yazdı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile temasa geçti.

Il Messaggero'da yer alan habere göre, Galatasaray, Zaniolo için 15-20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Galatasaray'ın talebini fazla bulan Udinese, bu bedeli düşürmeye çalışıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında Zaniolo için, "Nicolo Zaniolo'nun antrenman performansı iyi gidiyor. Bu kez daha kolay adapte oldu. İki maçta da kullandım. Oyuncunun isteği de önemli ama iki hafta kullanıp, onun ve bizim mutlu olacağımız bir karar vermek. Şu an kalıyor gibi, oyuncudan da bir şey gelmedi. Teklif de gelmedi. Düşüncemiz o yönde." demişti.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.