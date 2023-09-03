Galatasaray, Davinson Sanchez'de mutlu sona yakın
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Galatasaray'ın, Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.
İtalyan gazetesi Nicolo Schira'nın haberine göre; Sanchez'in İngiliz kulübünden sarı kırmızılılara transferi sadece bir adım uzakta.
Galatasaray'ın, Kolombiyalı stopere 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif ettiği görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.
27 yaşındaki futbolcunun, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi önümüzdeki sezon sona erecekti.
Davinson Sanchez geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.
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