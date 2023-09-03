Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde olduğu iddia edilen Davinson Sanchez hakkında sorulan soruya cevap verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0'lık Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Buruk, "İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Ligde 7 puan aldık. Aradan daha iyi döneceğiz" dedi.
Buruk, Davinson Sanchez ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:
"Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den henüz haberim yok. Erden Bey çalışmalarını sürdürüyor. Kimse merak etmesin"
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