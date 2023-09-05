Yayınlanma: 05.09.2023 - 07:35

Güncelleme: 05.09.2023 - 07:35

Galatasaray, Davinson Sanchez'in maliyetini açıkladı.

* 4+1 yıl sözleşme

* Yıllık 3.2 milyon euro maaş

* 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9.5 milyon euro bonservis

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

MİLLİ ARADAN SONRA İSTANBUL'DA

Kolombiya Milli Takımı'na seçilen Davinson Sanchez, milli aradan sonra İstanbul'a gelecek.