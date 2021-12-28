Galatasaray - Denizlispor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı yayın bilgilerine dair ayrıntılar haberimizde...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bu akşam sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu.
Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktımıştı.
GALATASARAY 7 MAÇ SONRA KAZANDI
Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray 7 maç sonra ligde 3 puan kazandı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleri ile 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve kötü serisini bitirdi. Aslan, Gaziantep FK maçından galip ayrıldıktan sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor’a puan kaybetti.
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