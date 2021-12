İlhan Palut'tan Beşiktaş iddialarına yanıt: Evet duydum...

28 Aralık 2021 Salı, 10:59

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut basın toplantısında konuştu.

"İSMİMİN GEÇTİĞİNİ BEN DE DUYDUM..."

Palut, bir basın mensubunun "Beşiktaş'tan teknik direktörlük için bir teklif geldi mi?" sorusunu, "Sergen hocadan sonra bazı isimler gündeme geldi. İsmimin geçtiğini ben de duydum ama hiçbir Beşiktaşlı yönetici veya temsilcisiyle görüşmem olmadı. Konyaspor'la çok değerli bir iş yapıyoruz. Takım olma olgusunu başardık. Bunu sonuçlara yansıtıyoruz. Şu anda her şey Konyaspor adına mükemmel gidiyor. Konsantrasyonumu sadece ve sadece bana güvenen Konyaspor'a aktarmak istiyorum. Şu an tek düşüncem ikinci yarıda bu mücadeleye devam edip, çok iyi sırada ligi bitirip kulübün tarihine geçebilmektir." diye cevapladı.

Konyaspor ile sözleşmesinin uzatılmasına yönelik soruya Palut, şu cevabı verdi:

"Başkanımızla bu konu hakkında görüşme yaptık. Prensip anlamında onlar bana her şeyin iyi gittiğini, uzun yıllar beni görmek istediklerini söylediler. Ben de bundan mutlu olduğumu, böyle bir görüşme için onlara hazır olduğumu söyledim. Ayrıntılara geçilmedi. Sözleşme benim için ikinci planda. Bu yıl benim için çok değerli. Her teknik direktörün altın senesi olur, her takımın da. Konyaspor olarak bu seneye sımsıkı sarılmalıyız. Bu bizim farkımızı Türk futboluna hissettireceğimiz bir sene. Onun için sözleşme görüşmelerini, benim konsantrasyonum açısından son derece sakıncalı buluyorum. Ama prensip anlamında yönetim ve ben olumlu bakıyoruz."