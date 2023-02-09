Galatasaray, deprem bölgesine konteyner desteği verecek

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesine yaşam konteynerleriyle destek verileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:23
Galatasaray, deprem bölgesine konteyner desteği verecek
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Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesine yaşam konteynerleriyle destek verecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ilk aşamada 500 konteynerin bölgeye gönderilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Destek olmak isteyen vatandaşların, fiyatları 50 ile 80 bin lira olan konteyner için kulübe bağış yapabilecekleri bildirildi.


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