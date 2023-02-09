Galatasaray, deprem bölgesine konteyner desteği verecek
Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesine yaşam konteynerleriyle destek verileceğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesine yaşam konteynerleriyle destek verecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ilk aşamada 500 konteynerin bölgeye gönderilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
Destek olmak isteyen vatandaşların, fiyatları 50 ile 80 bin lira olan konteyner için kulübe bağış yapabilecekleri bildirildi.
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