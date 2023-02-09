Galatasaray, deprem bölgesine konteyner desteği verecek

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:23

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 23:23

Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesine yaşam konteynerleriyle destek verecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ilk aşamada 500 konteynerin bölgeye gönderilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Destek olmak isteyen vatandaşların, fiyatları 50 ile 80 bin lira olan konteyner için kulübe bağış yapabilecekleri bildirildi.