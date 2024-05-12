Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:02

Güncelleme: 12.05.2024 - 21:07

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-2 kazandı.

Maçın 34. dakikasında Karagümrük, Ryan Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Barış Alper'in 45+7. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 70. dakikasında Dries Mertens, Barış Alper'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karagümrük, Markao ile 83'te beraberliği yakalasa da Berkan Kutlu 90'da sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Dries Mertens, oynadığı son 8 Süper Lig maçında 9 asistlik katkı verdi. 1 gol ve 1 asistlik katkı veren Barış Alper ise sarı krımızılı takımda toplamda 7 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı kırmızılı takım söz konusu maçlarda 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 99'a çıkardı ve en fazla puan toplayan takım rekorunu güncelledi. Kümede kalma mücadelesi veren Karagümrük ise 37 puanla küme hattında kalarak ağır yara aldı.

G.SARAY'A 1 PUAN YETECEK

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbiden 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. fatih Karagümrük ise küme hattındaki Gaziantep FK ile oynayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

90' GOL | Galatasaray 3-2 öne geçti! Sağ kanattan gelen ortada Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Berkan Kutlu yerden sert vuruşla topu ağlara yolladı.

83' GOL | Karagümrük, Marcao ile skoru 2-2 yaptı! Ceza sahası içine yollanan uzun topta Güven Yalçın kafayla Marcao'ya indirdi. Topu iyi kontrol eden Marcao düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

70' GOL | Galatasaray, Mertens ile 2-1 öne geçti. Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahası içine sürüklediği topta son çizgiden içeriye çevirdi. Topu önünde bulan Mertens tek vuruşla topu ağlara yolladı.

63' Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası içinde rakibini geçen Köhn pasını kale önüne çıkardı. Savunma Icardi'den önce hamle yaparak topu kornere yolladı.

60' Sağ kanattan topu getiren Can, Köhn'den sıyrılıp ön direğe pasını çıkardı. Mendes'in kale önünden vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

59' Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topta Ziyech'in topun gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

56' Orta alanda topu alan Ziyech ceza sahası dışından vurdu. Top kaleci Salvatore Sirigu'da kaldı.

53' Valentin Eysseric'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda yardımcı hakem Serkan Ok, topun dışarıdan oyun alanına girdiğini işaret etti.

45' GOL | Galatasaray, Barış Alper ile skoru eşitledi! Ceza sahası içinde topu alan Mertens arka direğe kesti. İyi yükselen Barış Alper Yılmaz, Salvatore Sirigu'nun müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı.

37' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine sert ortasında Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topu savunma son anda uzaklaştıdı.

34' GOL | Karagümrük 1-0 öne geçti! Orta alanda topu alan Ryan Mendes hızla ceza sahasına doğru rakiplerinden sıyrılarak yöneldi. Ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yapan Mendes topu köşeden ağlara yolladı.

32' Rakibinden klas sıyrılan Mertens, Ziyech'in önüne pasını bıraktı. Sağ ayağıyla kaleyi deneyen Ziyech'in şutu direk dibinden dışarıya gitti.

24' Etkili gelen Karagümrük'te Valentin Eysseric'in pasında topu alan Mendes dar açıdan kaleyi düşündü. Muslera gole izin vermedi.

12' Köhn'ün ısrarla sol kanattan getirip ortaladığı topta Levent Mercan arka direkte topu son anda kornere yolladı.

7' Sol kanattan rakiplerinden sıyrılarak orta açan Mendes'in topu Nelsson'u geçmedi. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

3' Karagümrük etkili geldi. Savunma arkasına atılan topta Valentin Eysseric ceza sahası içine pasını çevirdi. Nelsson'un kayarak kritik müdahalesinde top Muslera'da kaldı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.