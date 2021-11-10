Fenerbahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe'de andı

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:30
<p>Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.&nbsp;</p>

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı. 

<p>Sarı-lacivertli kulüp tarafından ‘10 Kasım Vapuru’yla ikinci kez organize eden anma törenine; Başkan Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekip, üyeler, FBÇGK üyeleri ve çalışanları katıldı.</p>

Sarı-lacivertli kulüp tarafından ‘10 Kasım Vapuru’yla ikinci kez organize eden anma törenine; Başkan Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekip, üyeler, FBÇGK üyeleri ve çalışanları katıldı.

<p>Kadıköy’de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi’nden; Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na doğru hareket edildi.</p>

Kadıköy’de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi’nden; Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na doğru hareket edildi.

<p>Yoğun katılımla gerçekleşen anma töreninde, saat 9’u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.</p>

Yoğun katılımla gerçekleşen anma töreninde, saat 9’u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.

<p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını, törende duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ettiler.</p>

Yönetim Kurulu Üyeleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını, törende duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ettiler.

<p>Ayrıca etkinliğin ardından dönüş yolunda vapur içinde Atatürk’ün sevdiği şarkılar canlı olarak seslendirilirken; katılımcılara, günün anısına üzerinde Atatürk portresi ve imzası bulunan magnetler takdim edildi.</p>

Ayrıca etkinliğin ardından dönüş yolunda vapur içinde Atatürk’ün sevdiği şarkılar canlı olarak seslendirilirken; katılımcılara, günün anısına üzerinde Atatürk portresi ve imzası bulunan magnetler takdim edildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler