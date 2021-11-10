Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in talipleri artıyor

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar'ın 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Zorya Luhansk kulübü şu anda böyle bir bütçeye sahip değil. Ukrayna kulübü kiralık sözleşmesini uzatmayı planlarken, devreye giren Anderlecht genç oyuncunun bonservisini almak istiyor.