Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in talipleri artıyor

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:57
<p>&nbsp;Belçika kulübü Anderlecht, Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgileniyor.</p>

 Belçika kulübü Anderlecht, Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgileniyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ukrayna basınında Belçika kaynaklı haberlere göre, ülkenin finansal açıdan en iyi takımı Anderlecht, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini almak istiyor.</p>

Ukrayna basınında Belçika kaynaklı haberlere göre, ülkenin finansal açıdan en iyi takımı Anderlecht, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini almak istiyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar'ın 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Zorya Luhansk kulübü şu anda böyle bir bütçeye sahip değil. Ukrayna kulübü kiralık sözleşmesini uzatmayı planlarken, devreye giren Anderlecht genç oyuncunun bonservisini almak istiyor.</p>

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar'ın 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Zorya Luhansk kulübü şu anda böyle bir bütçeye sahip değil. Ukrayna kulübü kiralık sözleşmesini uzatmayı planlarken, devreye giren Anderlecht genç oyuncunun bonservisini almak istiyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Söz konusu haberde Fenerbahçe kulübünün en iyi teklifi değerlendirip, Allahyar'dan mümkün olabildiğince maksimum seviyede bonservis kazanmayı hedeflediği belirtildi.</p>

Söz konusu haberde Fenerbahçe kulübünün en iyi teklifi değerlendirip, Allahyar'dan mümkün olabildiğince maksimum seviyede bonservis kazanmayı hedeflediği belirtildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ayrıca Allahyar için Anderlecht’in yanı sıra PSV Eindhoven, Torina, Montpellier, Shakhtar Donetsk ve Bordeaux gibi takımların da devreye girdiği belirtildi.</p>

Ayrıca Allahyar için Anderlecht’in yanı sıra PSV Eindhoven, Torina, Montpellier, Shakhtar Donetsk ve Bordeaux gibi takımların da devreye girdiği belirtildi.


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