Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını resmen duyurdu

Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oldu.

Kulüp yaptığı açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.