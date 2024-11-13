Galatasaray, Devler Ligi'nde galibiyeti bulamıyor!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 23:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 23:00

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Wolfsburg ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Wolfsburg 5-0 kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Wedemeyer, 63, 77 ve 90+6. dakikalarda Blomqvist ve 90+7. dakikada Endemann kaydetti.

Galatasaray ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kaybederek 0 puanla sonuncu sırada kaldı. Wolfsburg ise ilk galibiyetini aldı.

Grubun bir sonraki haftasında iki takım bu kez Almanya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Kasım'da oynanacak.