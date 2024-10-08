Galatasaray, Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı!
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına 3-0 mağlup oldu.
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaştı. Groupama Stadı'nda oynanan maçı Lyon 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34 ve 77. dakikalarda Kadidiatou Diani, 45. dakikada ise Vanessa Gilles kaydetti.
Galatasaray tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi gruplarına mağlubiyetle başlamış oldu.
Şampiyonlar Ligi kupasını toplamda 8 kez müzesine götüren Lyon, son turnucada da final oynamıştı.
Grubun bir sonraki maçında Galatasaray, Roma ile karşı karşıya gelecek. Lyon ise Wolfsburg ile karşılaşacak.
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