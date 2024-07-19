Galatasaray, Doue transferinde mutlu sona yakın!

Galatasaray'ın, sağ bek Guela Doue ve takımı Rennes ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:18
Galatasaray, Doue transferinde mutlu sona yakın!
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Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı.

NTV Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar, futbolcu ve takımı Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

DOUE İÇİN 7.5 MİLYON EURO

Yönetim Kopenhag'tan Elias Jelert'i de imza aşamasına getirmişti ancak teknik heyetin son kararı Doue'den yana oldu. Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için 7.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Guela Doue ise yıllığı 1.2 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Fildişi Sahilli sağ bek, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacak.  Rennes altyapısında yetişen Guela Doue geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.


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