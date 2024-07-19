İngiliz kulüplerinin Barış Alper ısrarı: Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu

EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz ile Avrupa devlerinin ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:30
İngiliz kulüplerinin Barış Alper ısrarı: Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu
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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ve A Milli Takım'da sergilediği performansla gündemden düşmüyor.

Sabah'ın haberine göre, İngiliz basınında milli yıldızla ilgili sürekli transfer haberleri gündeme gelirken, Barış Alper ile Ada'dan; Manchester United, Liverpool, Aston Villa ve Brighton ilgileniyor.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund da 24 yaşındaki takip eden bir başka kulüp olarak öne çıkıyor.

KAPIYI 30 MİLYONDAN AÇTI

Galatasaray, başarılı futbolcusu için kapıyı 30 milyon Euro'dan açarken şu ana kadar bu rakama yaklaşan bir kulüp olmadı.

Sarı-kırmızılılar, istediği teklifi alamaması durumunda Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı planlıyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezon Galatasaray ve A Milli Takım'da toplam 70 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.


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