Galatasaray efsanesinden Victor Osimhen yorumu: 'İnanamadım'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:43

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:43

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN'E İNANAMADIM"



Sarı-kırmızılı takımın Victor Osimhen transferini değerlendiren Prekazi, "Osimhen'e inanamadım, Galatasaray'a geleceğine ve geldiğine inanamadım. İngiltere'ye gitmek istedi, problem Napoli'de oldu çünkü transfer büyük para. Nasıl Galatasaray'a geldi bilmiyorum. Süper, çok büyük katkı verecek, belli. Onu kimse tutamaz" ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Galatasaray'ın Napoli'den bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.