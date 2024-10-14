Fenerbahçe, Rafa Silva, sponsorluk... Galatasaray'dan iddialara yanıt!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 19:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 19:00

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın geleceği parlak, Florya olsa da olmasa da... Sadece bir an önce finansal bağımsızlığı kazanması anlamında Florya projesi çok önemli. Galatasaray'ın orada yaklaşık 62 dönümlük arazisi var. Adnan Polat başkanımız burada komisyonun başkanlığını yapıyor. Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu ödeyip finansal bağımsızlığını kazanması önemli."

"Zaten çok vakit var. Projenin devreye alınması, geriye dönüşmesi en az birkaç yıl içinde mümkün. Kemerburgaz'da 14.500 metrekarelik bir tesis yapılıyor. Florya'da mevcut tesislerimizde çalışmalarımmızı sürdürüyoruz. İnşaatla ilgili çok az detay kaldı. Burada sayın Okan Buruk'un da fikirleri doğrultusunda çok uzatma olmadan, Galatasaray artık Kemerburgaz'da çalışmalara başlayacaktır."

KARABORSA İDDİALARI



"14 milyon Euro 2 yıllık sadece sırt sponsorluğuyla ilgili değildi. Bu basketbol ve diğer branşları da kapsayan bir paketti. Burada yıllık 7 milyon Euro sadece Futbol takımı sırt sponsorluğu için değildi. TFF'den sponsorluğu onaylamanız gerekiyor. Bir anlaşma yaptık ve mahsurları ortaya çıkınca süratle askıya alındı. Sonrasında sözleşme feshedildi."

"Karaborsa olayı yargıda olan bir süreç. Orada tüm detaylar ortaya çıkacaktır. Eğer Galatasaray'a bir zararı varsa tek kuruşuna kadar başkanımız takipçisi olacaktır."

ICARDI VE OKAN BURUK AÇIKLAMASI



"Jelert'in oynamamasıyla ilgili eleştiriler olabilir ama biz ona inanıyoruz. Son derece iyi bir oyuncu. Adaptasyonu sonrası bu takımın önemli bir oyuncusu olacağına şüphemiz yok. Bugün Icardi'yi bile eleştirmeye çalışıyor bazı kesimler. Eleştiriler insanlara pozitif yansımalı. Herkes haklı ve doğru eleştirileri takip edip buradan çıkarımda bulunuyor. Yeter ki bunlar hakaret boyutuna inmesin."

"Ben Icardi'nin Okan Buruk'tan önde olduğunu düşünmüyorum. İlişkilerini yakından görüyorum. Icardi, Okan Buruk'a büyük saygı duyuyor. Bu tepkiler doğaldır. Hocamız 2 yıldır takımı iyi idare ediyor."

OSIMHEN VE TRANSFERLER YANITI

"Osimhen transferinde bilmediğiniz bir detay yok. Bu süreç isteğimiz dışında maalesef basına yansıdı. İşin bu kısmında transfer sürecini yeterince doğru yürütebildiğimizi düşünmüyorum. Osimhen gerçek bir fırsat transferi. Tıpkı Icardi de olduğu gibi. Biz havaalanına gittik Napoli'ye. Saat 11'e yaklaştıkça stres ve baskı arttı. Biz o akşam o uçağı kaldırmak zorundaydık. 11'de kapanan havaalanından 1:30 gibi kalktık."

"Jakobs transferi son anda ortaya çıkan transferlerden biri değildi. O transfer hedeflerimiz arasında vardı. Bazı transferlerin biraz daha geç yapılması, sonradan ortaya çıktığı anlamına gelmiyor. Köhn'ün transferiyle yer açılınca Jakobs transferini tamamladık."

CENK ERGÜN'ÜN İSTİFASI

"Biz göreve geldiğimizde Galatasaray'da 19 yabancı oyuncu vardı. Transferde sürecin biraz uzamasının altında da bu planlamalar yatıyor. Sezon başından beri bize transfer sürecinde çok eleştiriler yapıldı. Bunun dışına çıkıp yapılanlarda oldu. Cenk'in istifası sürpriz oldu. O da burada en çok tepki görenlerden biriydi. Bu bir başarızlığı kabul edip gidilmesiyle alakalı bir istifa değil. Cenk Ergün, ailesine kadar uzanan baskılardan dolayı tepki olarak istifa etti."

"Young Boys sonrası iyi bir seri yakaladık. Kadıköy'e oyuncularımıza destek verebilmek adına gittik. Derbiyle ilgili akılda kalan en önemli problem bizim seyircilerimizin stada giriş şekliydi. 2500 kişi aynı anda orada kapı da açılmayınca sıkışıklık yaşadılar. Çok yakın arkadaşlarımız parmaklıklara sıkıştılar. O maçla ilgili en çok konuşulması gereken konu budur."

"Maçın öncesinde bir gerginlik de yoktu. Yöneticilerin de bu futbol gerginliğinde payı var. Futbolun tüm paydaşlarının -özellikle yorumcuların- ortamı sakinleştirecek açıklamalar yapmasından yanayım. Sadece yöneticilerin çözebileceği bir konu değil."

"Özhan Canaydın Başkan, Türk futbol tarihine geçmiş bir centilmenliğe sahipti. Bunlar karşılık buldukça yayılır. 6-0'lık yenilgi sonrası Özhan Canaydın'ın yaptığı tek taraflıydı. Karşı taraftan devamı gelmedi. Bir Özhan Canaydın daha çıkmadı karşı taraftan."

RAFA SILVA YANITI

"Bizim Rafa Silva'yla ilgili bir planımız olmadı. Bizde o pozisyonda kadroda olduğu için çok mutlu olduğumuz Dries Mertens var. Rafa Silva bize önerildi mi? Evet. Ama biz o öneriyi de reddetmiştik."

HAKEM YÖNETİMİNİN ELEŞTİRİLMESİ

"Son iki sezondur hakemler ile Galatasaray arasında yaşananlar tartışıldı. Bizim geçen yıllar da dahil olmak üzere şöyle bir tezimiz var. Son 2 yıldaki tüm pozisyonlar, kabul edecekleri bir otorite tarafından değerlendirilsin. Kim ne kadar puan kazanmış veya kaybetmiş hesaplansın. O zaman gerçekler ortaya çıkar."

"Rakip takımın başkanı bir toplantıda, MHK başkanının iyi çalışmalar yaptığını söyledi. Umarım iyi şeyler yapılıyordur. Yabancı yerli ayırt etmeksizin iyi hakemlerin Türk futbolunda görev alması gerektiğini düşünüyorum."

"Hakemlerin genelde iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. İçlerinde maalesef kötü niyetli olanlar da var. Biz öncelikle doğrulardan yana olmalıyız."