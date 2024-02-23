Galatasaray Ekmas ayrılığı açıkladı!
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekibi Galatasaray Ekmas, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekibi Galatasaray Ekmas'ta bir ayrılık yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023/24 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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