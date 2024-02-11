Galatasaray Ekmas, dev maçta Anadolu Efes'i geçemedi!
Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında kendi evinde ağırladığı Anadolu Efes'e 95-92 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 95-92 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yiğit Gönültaş
Galatasaray Ekmas: Sadık Emir Kabaca 13, Walden 7, Buğrahan Tuncer 18, McCormack 10, Radebaugh 2, Prepelic 29, Samet Geyik, İsmet Akpınar 2, Göksenin Köksal 5, Yeboah 6
Anadolu Efes: Pleiss 22, Bryant 19, Thompson 17, Ercan Osmani 5, Erten Gazi 6, Beaubois 8, Derek Willis 12, Rıdvan Öncel 6, Salih Altuntaş, Melih Tunca
1. Periyot: 18-28
Devre: 41-48
3. Periyot: 66-74
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