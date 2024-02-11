Galatasaray Ekmas, dev maçta Anadolu Efes'i geçemedi!

Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında kendi evinde ağırladığı Anadolu Efes'e 95-92 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 15:41
Galatasaray Ekmas, dev maçta Anadolu Efes'i geçemedi!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 95-92 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yiğit Gönültaş

Galatasaray Ekmas: Sadık Emir Kabaca 13, Walden 7, Buğrahan Tuncer 18, McCormack 10, Radebaugh 2, Prepelic 29, Samet Geyik, İsmet Akpınar 2, Göksenin Köksal 5, Yeboah 6

Anadolu Efes: Pleiss 22, Bryant 19, Thompson 17, Ercan Osmani 5, Erten Gazi 6, Beaubois 8, Derek Willis 12, Rıdvan Öncel 6, Salih Altuntaş, Melih Tunca

1. Periyot: 18-28

Devre: 41-48

3. Periyot: 66-74


galatasaray haberleri Galatasaray EKMAS haberleri anadolu efes haberleri Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'
Galatasaray'dan transfer edilmişti: Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!

Galatasaray'dan transfer edilmişti: Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
Galatasaray Başkanlığına devam edecek mi? Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanlığına devam edecek mi? Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Caner Erkin'den Vitor Pereira itirafı: 'Hakaret ettim, bağırdım çağırdım'

Caner Erkin'den Vitor Pereira itirafı: 'Hakaret ettim, bağırdım çağırdım'
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Hasan Arat'tan transfer açıklaması: 'Türkiye'de bir ilk...'

Hasan Arat'tan transfer açıklaması: 'Türkiye'de bir ilk...'
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
İtalya'ya damga vuran Kenan Yıldız anketi: Yüzde 63 evet oyu çıktı

İtalya'ya damga vuran Kenan Yıldız anketi: Yüzde 63 evet oyu çıktı
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Sinop'ta bir ilk: 700 adet dikildi

Sinop'ta bir ilk: 700 adet dikildi
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Dünyanın en derin yeri: Mariana Çukuru... Buraya düşen tek kişi Türk

Dünyanın en derin yeri: Mariana Çukuru... Buraya düşen tek kişi Türk
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'

'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte