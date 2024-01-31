Galatasaray Ekmas'ta Zvezdan Mitrovic dönemi sona erdi!
Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
TARAFTARLA TARTIŞTI
Mitrovic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 25 sayı öne geçilen ancak kaybedilen Dijon maçının ardından taraftarla tartışma yaşamıştı.
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