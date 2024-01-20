Galatasaray Ekmas, Manisa deplasmanında kazanmayı bildi!

Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:24
Galatasaray Ekmas, Manisa deplasmanında kazanmayı bildi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hızlı başladığı periyoda Galatasaray Ekmas, Walden'in etkili oyunuyla ortak oldu ve maçın 5. dakikası konuk ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray Ekmas, çekişmeli geçen periyodu 19-17 üstün tamamladı.

Sarı-kırmızı ekip, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Prepelic ve Halilovic'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Ekmas, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

FİNAL PERİYODU NEFESLERİ KESTİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor 3. periyoda etkili başladı. Farkı kapatıp öne geçen yeşil-beyazlılar, maçın 25. dakikasını 52-48 önde geçse de Buğrahan Tuncer ve McCormack'ın etkili oyunuyla Galatasaray Ekmas, periyodu 62-60 üstün tamamladı.

Final periyodu iki takımın karşılıklı sayılarıyla çekişmeli başladı. Galatasaray Ekmas, son 5 dakikasına 71-70 önde girdiği müsabakayı 83-80 kazandı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 11, Cruz 9, Luther 9, Anderson 23, Terry 22, Ege Arar, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Barış Çağan Özkan

Galatasaray Ekmas: Walden 13, Sadık Emir Kabaca 2, Prepelic 12, McCormack 13, Göksenin Köksal, İsmet Akpınar 4, Halilovic 11, Bost 11, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer 17

1. Periyot: 17-19

Devre: 38-41

3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkan: 38.21 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas)


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