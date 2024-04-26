Galatasaray Ekmas'tan Samsunspor'a büyük fark!
Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u 113-69 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor'u 113-69 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel, Kerem Yılmaz
Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 12, Sadık Emir Kabaca 12, Dee Bost 12, McCormack 9, Göksenin Köksal 5, Halilovic 9, Samet Geyik 14, Prepelic 13, Efe Vatan 2, Yeboah 15, Ruşen Kerem Erdem 1, Buğrahan Tuncer 9
Reeder Samsunspor: Bora Satır 11, Arda Berk Kaya 8, Mehmet Öngel 7, Göktuğ Baş 10, Muhammed Doğan Şenli 14, Mehmet Batuğ Gür 3, Alp Günyeli 9, Kaan Dikmen, Yusuf Sarıcaoğlu 7
1. Periyot: 23-28
Devre: 46-39
3. Periyot: 86-54
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