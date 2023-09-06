Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı
Galatasaray, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.
Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/1TNPDOPVaF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2023
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'la 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Emin Bayram bu 4 sezonda Galatasaray ile 20 resmi maça çıkabildi ve bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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