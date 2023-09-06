Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 19:25

Güncelleme: 06.09.2023 - 19:25

Galatasaray, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/1TNPDOPVaF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2023

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'la 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Emin Bayram bu 4 sezonda Galatasaray ile 20 resmi maça çıkabildi ve bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.