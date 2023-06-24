Galatasaray, Emre Can için harekete geçti! 3 yıllık imza...

Yayınlanma: 24.06.2023 - 10:41

Güncelleme: 24.06.2023 - 10:44

Galatasaray, Bundesliga’da şampiyonluğu son maçta kaptıran Borussia Dortmund’un önümüzdeki sene kadroda düşünmediği Türk asıllı oyuncu Emre Can için harekete geçti.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME YAPILDI

Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Emre Can ile sarı kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bu arada yıldız futbolcu cuma günü Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi.

Paris Saint-Germain’in Arjantinli yıldızı Leandro Paredes için de görüşmelerini yürüten Galatasaray, Emre Can için de şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuya Galatasaray, 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.

Emre Can da Galatasaray’ın teklifine olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda Emre Can ile el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund ile transfer için pazarlığa oturacak.

42 MİLYON EURO ÖDENDİ

Emre Can, 2013’te Bayern Münih’ten Bayer Leverkusen’e 5 milyon Euro’ya giderken 1 yıl sonra 12 milyon Euro’ya Liverpool’un yolunu tuttu. 2018’de bedelsiz gittiği Juventus’tan 2020’de Borussia Dortmund’a 25 milyon Euro’ya transfer olurken kariyeri boyunca bonservisine 42 milyon Euro ödendi.