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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

20.06.2025 21:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Izundu, Wallace ve Young'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yolların ayrıldığı duyuruldu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, emeklerinden dolayı 3 basketbolcuya teşekkür edilerek, "2024-25 sezonunda sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncularımız Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young'a Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

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