Galatasaray evinde Başakşehir'i rahat geçti! Galatasaray 2-0 Başakşehir

Yayınlanma: 10.02.2024 - 18:16

Güncelleme: 10.02.2024 - 21:05

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaştı.

RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Barış Alper, 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray ligde bu sonuçla üst üste oynadığı son 13 maçı kaybetmedi. Sarı kırmızılı takım, ayrıca sahasında oynadığı son 30 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Okan Buruk'un öğrencileri evinde bu sezon hiç kaybetmeyerek 12'de 12 yaptı.

OKAN BURUK REKORU GÜNCELLEDİ

Galatasaray'ın başında evindeki son 16 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını güncelledi.

Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 66 yaptı ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşacak. Başakşehir ise ligde Kayserispor'u ağırlayacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | Galatasaray 2-0 Başakşehir

90+2' SARI KART | Zaha'ya yaptığı hareket sonucu Başakşehir'de Lucas Lima sarı kart gördü.

82' SARI KART | Galatasaray'da Davidson'a faul yapan Barış Alper sarı kart gördü.

68' GOL İPTAL | Başakşehir'de pozisyonun öncesinde Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal oldu.

66' GOL | Kaan Ayhan kendi ağlarına yolladı. Skor 2-1! Joao Figueiredo'nun ceza sahası içine ortasında Kemen arka direkte kafayla içeriye çevirdi. Kaan Ayhan'ın kafasına çarpan top doğrudan ağlara gitti.

61' İyi paslarla gelen Galatasaray'da Barış Alper'in şutu Volkan Babacan'dan sekerek kaleye yöneldi. Ousseynou Ba çizgi üstünden topu uzaklaştırmayı başardı.

57' Sol kanatta Berkan Kutlu'dan sıyrılan Kemen hızla ceza sahası içine hareketlendi. Kemen'in ceza sahası içine pasını Kaan Ayhan karşıladı.

55' Savunma arkasına hareketlenen Joao Figueiredo, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi faul düğünü çalsada pozisyonun daha öncesinde ofsayt olduğunu işaret etti.

37' Kerem Aktürkoğlu kaptığı topta hızla ceza sahasına yönelerek sol kanattaki Barış'a çıkardı. Barış Alper'in tek pasında kale önünde topla buluşan Mertens'in şutu Volkan Babacan'ı geçmedi.

36' SARI KART | Başakşehir'de rakibine faul yapan Josef sarı kart gördü.

34' Lima'nın sağ kanattan ortasında Emirhan Ilkhan boş pozisyonda kafayı vurdu. Muslera üstüne gelen topta hata yapmadı.

31' GOL | Galatasaray, Mertens ile farkı ikiye çıkardı! Barış Alper'in sol kanattan içeriye girip çektiği şutta savunmadan seken top Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı oyuncunun sert vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

30' Galatasaray golü buldu ancak ofsayt! Kerem Demirbay'ın sol çaprazdan içeriye pasında Mertens kale önünde tek dokunuşla topu ağlara yolladı. Ağlara giden golün ardından yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

25' GOL | Galatasaray, Barış'la 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan uzun topta savunmadan seken topta Barış Alper rakibinden iyi bir şekilde kurtularak vuruşunu yaptı. Volkan Babacan'ı geçen top ağlarla buluştu.

15' Rakibinden iyi sıyrılan Mertens ceza sahası içine girer girmez ortaya çevirdi. Başakşehir savunması topa ayak koydu.

7' Kullanılan taç atışında Deniz bekletmeden Piatek'i gördü ancak Davinson Sanchez kritik müdahaleyle Piatek'e vuruş şansı tanımadı.

1' SARI KART | Galatasaray'da Mertens, Kemen'in ayağına basması sonucu sarı kart gördü.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.