Galatasaray evinde farka koştu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Ekmas ağırladığı Telekom Baskets Bonn'u 98-85 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 22:37
Galatasaray evinde farka koştu
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında Galatasaray Ekmas, Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibini 98-85 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, Telekom Baskets Bonn ise ilk yenilgisini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard (İtalya) Fernando Calatrava (İspanya)

Galatasaray Ekmas: Sadık Emir Kabaca 15, Bost 4, Buğrahan Tuncer 7, McCormack 17, Göksenin Köksal 6, Walden 6, Karahan Efeoğlu 2, Halilovic 12, Prepelic 20, Yeboah 9

Telekom Baskets Bonn: Griesel 10, Watson 19, Kirkwood 11, Pape, Kennedy 12, Flagg 13, Frey 5, Fobbs 8, Sengfelder 7, Koch

1. periyot: 28-23

Devre: 50-43

3. periyot: 72-56

5 faulle çıkan: Dk. 31.49 Kirkwood (Telekom Baskets Bonn)


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