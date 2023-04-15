Galatasaray evinde galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:13

Güncelleme: 15.04.2023 - 09:13

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.