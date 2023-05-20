Galatasaray evinde kaybetmiyor!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine yenilmedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı.
Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
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