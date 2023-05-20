Galatasaray evinde kaybetmiyor!

Yayınlanma: 20.05.2023 - 23:24

Güncelleme: 20.05.2023 - 23:24

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.