Galatasaray evinde rahat kazandı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 08:33

Güncelleme: 23.11.2023 - 08:33

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Union Feminine Angers ekibini 74-62 yendi.

İki takımın da üst tura çıkmayı daha önce garantilediği grupta sarı-kırmızılılar 5'te 5 yaptı. Union Feminine Angers ise ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Allen, Smith ve Vanloo ile etkili olduğu ilk periyodu 20-13 önde bitirdi.

Fransız ekibi ikinci periyotta Elenga, Kaba ve Bailey ile skor bulurken, Galatasaray Çağdaş Faktoring rakibine boyalı alanda Smith ve Allen karşılık vererek ilk yarıyı 41-39 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, savunmada zayıf kalan rakibi karşısında organize hücumlarla bulduğu basketlerle son periyoda da 60-47 üstün girdi.

Son periyotta da iyi mücadelesini sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, müsabakadan 74-62 galip ayrıldı.

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Xhelal Mumini (Kosova), Matuzsz Skorek (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Abdelkader 13, Vanloo 10, Meltem Yıldızhan 4, Allen 12, Smith 22, Sude Yılmaz 4, Büşra Akbaş 5, Harrigan 4

Union Feminine Angers: Arrondo 4, Bailey 16, Merceron 4, Elenga 17, Kaba 10, Dursus, Fofana 5, Monpierre 6, Ounounou, Perdriau

1. Periyot: 20-13

Devre: 41-39

3. Periyot: 60-47