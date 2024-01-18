Galatasaray evinde rahat turladı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti ve kupa son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynana maçı sarı kırmızılı takım 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 87. dakikada penaltıdan Halil dedrvişoğlu kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü Barış Alper Yılmaz kendi ağlarına gönderdi.
Galatasaray'da Kerem Demirbay, yaptığı 3 asistle Ümraniyespor maçında yıldızlaşan isimlerden oldu.
Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan, 59 ve 67. dakikalarda gördüğü kartlar sonrası oyun dışında kaldı.
Sarı kırmızılı takım aldığı bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Kupada kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gereçekleştirilecek.
Galatasaray bir sonraki resmi maçını ligde pazar günü Trabzonspor ile oynayacak. Ümraniyespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
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