Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızının peşinde

Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:23

Güncelleme: 02.01.2025 - 19:23

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızını gözüne kestirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılı takım, Ahmed Kutucu ve Berke Özer ile ilgileniyor.

Galatasaray yönetiminin, iki oyuncu için Eyüpspor ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimali sarı kırmızılıları kaleci arayışlarına itti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gösterdiği performansla gündeme oturan Berke Özer'i Okan Buruk'un da çok istediği aktarıldı.

Hücumda da yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için de şartları zorluyor.

Galatasaray, iki oyuncuya da kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor.