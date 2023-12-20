Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:45
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sürüyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Fatih Karagümrük ise deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Veseli, Levent, Feghouli, Mendes, Rohden, Eysseric, Can, Serdar

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, yarın maçta görev yapamayacak.

Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.


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