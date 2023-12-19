Göğüs kasından sakatlanmıştı: Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:18

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:24

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımda önceki gün göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira ameliyat olduğunu açıkladı.

"GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portekizli oyuncu, "Galatasaray yönetimine ve doktor Yener İnce'ye açık fikirli oldukları ve Portekiz'de iyileşme tercihime güvendikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oliveira'nın paylaşımı şu şekilde: