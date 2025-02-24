Sosyal medyada gündem oldu: Dev derbi öncesi futbolculardan dikkat çeken hareket!
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım oyuncuları seremonide selamlaşmadı.
Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım oyuncularından çarpıcı bir davranış geldi.
EL SIKIŞMA OLMADI
İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü.
Bu görüntüler sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi
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