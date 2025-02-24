Derbide sinirler gerildi: Galatasaray penaltı beklerken...
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 33. dakikasıyla birlikte sinirler gerildi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi.
Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi.
GALATASARAY PENALTI BEKLERKEN...
Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu sırada Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan sözlü dalaşa girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı.
Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.
Etiketler: #victor osimhen #mert hakan yandaş #fenerbahçe #galatasaray
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