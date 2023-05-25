Son dakika:Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
Son dakika... Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihini açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 37. hafta maçlarının geri kalanı ise 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı:
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