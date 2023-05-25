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Son dakika:Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Son dakika... Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:05
Son dakika:Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 37. hafta maçlarının geri kalanı ise 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak. 

İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı:


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