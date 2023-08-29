Galatasaray forması giyen Fredrik Midtsjö, Pendikspor yolcusu

Galatasaray forması giyen Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:21
Galatasaray forması giyen Fredrik Midtsjö, Pendikspor yolcusu
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, Süper Lig ekibine transfer oluyor. 

Yakup Çınar'ın haberine göre, Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Midtsjö, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray, Midtsjö'yü geçen sezon AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı forma altında 28 maça çıkan Norveçli futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.


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Fredrik Midtsjö galatasaray Pendikspor

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