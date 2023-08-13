Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi: 'Teklif kabul edildi'

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Nicolo Zaniolo'da yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Aston Villa'nın teklifini kabul ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:01
Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi: 'Teklif kabul edildi'
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Galatasaray'da İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için yeni bir iddia ortaya çıktı. 

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı 3 milyon euro kiralama teklifi artı 27 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini kabul etti.

ZENIT'I REDDETTİ 

Haberde; yıldız oyuncunun Aston Villa'dan yıllık yaklaşık 3 milyon euro maaş alacağı belirtilirken, Zaniolo'ya Zenit tarafından daha yüksek maaş önerildiği ancak İtalyan yıldızın; Rusya'da futbol oynamak istememesi, Unai Emery ile çalışmaya sıcak bakması ve Premier Lig'de oynama isteği sebebiyle tercihini Aston Villa'dan yana yaptığı belirtildi.

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol 1 asist kaydetmişti. 


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