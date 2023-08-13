Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi: 'Teklif kabul edildi'
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Nicolo Zaniolo'da yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Aston Villa'nın teklifini kabul ettiği iddia edildi.
Galatasaray'da İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için yeni bir iddia ortaya çıktı.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı 3 milyon euro kiralama teklifi artı 27 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini kabul etti.
ZENIT'I REDDETTİ
Haberde; yıldız oyuncunun Aston Villa'dan yıllık yaklaşık 3 milyon euro maaş alacağı belirtilirken, Zaniolo'ya Zenit tarafından daha yüksek maaş önerildiği ancak İtalyan yıldızın; Rusya'da futbol oynamak istememesi, Unai Emery ile çalışmaya sıcak bakması ve Premier Lig'de oynama isteği sebebiyle tercihini Aston Villa'dan yana yaptığı belirtildi.
Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol 1 asist kaydetmişti.
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