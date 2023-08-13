Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi: 'Teklif kabul edildi'

Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:01

Güncelleme: 13.08.2023 - 14:01

Galatasaray'da İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için yeni bir iddia ortaya çıktı.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı 3 milyon euro kiralama teklifi artı 27 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini kabul etti.

ZENIT'I REDDETTİ

Haberde; yıldız oyuncunun Aston Villa'dan yıllık yaklaşık 3 milyon euro maaş alacağı belirtilirken, Zaniolo'ya Zenit tarafından daha yüksek maaş önerildiği ancak İtalyan yıldızın; Rusya'da futbol oynamak istememesi, Unai Emery ile çalışmaya sıcak bakması ve Premier Lig'de oynama isteği sebebiyle tercihini Aston Villa'dan yana yaptığı belirtildi.

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol 1 asist kaydetmişti.