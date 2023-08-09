Zenit'ten Nicolo Zaniolo iddialarına yanıt

Yayınlanma: 09.08.2023 - 15:52

Güncelleme: 09.08.2023 - 15:52

Zenit'in Nicolo Zaniolo için görüşmelere başladığının öne sürülmesi üzerine Rus ekibinden açıklama yapıldı.

Zenit Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Medvedev'in RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer müzakerelerinin başladığına dair haberler gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

SERBEST KALMA ÜCRETİ 35 MİLYON EURO

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

İtalyan futbolcu geçen sezon giydiği Galatasaray forması ile 11 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.