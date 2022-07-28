Galatasaray, Fredrik Midtsjö için anlaştı
Sarı-Kırmızılılar, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü transfer etti. 28 yaşındaki oyuncu için 3.5 milyon Avro bonservis ödenecek.
Orta saha transferini hızlandıran Galatasaray, Fredrik Midtsjö için AZ Alkmaar kulübüyle anlaştı. Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuya karşılık 3.5 milyon Avro bonservis ödeyecek. Galatasaray, Norveçli futbolcuyla son detayları tamamladıktan sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu hafta Avusturya kampına katılacak Midtsjö, orta sahada savunma ve hücuma dönük oynayabiliyor.
DURSUN ÖZBEK: HALLEDECEĞİZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında “Şampiyonlukların peşinden koşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan sportif başarılara ulaşmak için çalışmalara devam ediyor, en iyi kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Bir liranın bile hesabını yaparak hareket etmek zorundayız. Transfer hassas bir olay. En uygun şekilde yapmaya çalıştığınızda ufak gecikmeler oluyor ama süratle halledeceğiz” dedi.
KOZAK’TAN SUNUM
Divan üyesi Hayri Kozak, 2019, 2020, 2021 yıllarında kulübün ve bağlı şirketlerin gelir gider durumunu rakamlarla ortaya koydu. Kozak, son 3 yılda giderlerin, gelirlerden fazla olduğunu belirtti. Hayri Kozak, yönetimin hafta sonundaki genel kurulda gayrimenkuller için isteyeceği yetkiyle ilgili tüzüğün 145. maddesindeki bilgilendirmelerin yapılması ve projelerin ne zaman biteceğinin anlatılması gerektiğini vurguladı.
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