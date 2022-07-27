Galatasaray'ın 2022-2023 transfer raporu

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:11
<p>Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.</p> <p><strong>İşte Galatasaray'da gelen ve giden oyuncular...</strong></p>

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

İşte Galatasaray'da gelen ve giden oyuncular...

<p><strong>GELENLER</strong></p> <p><strong>Abdülkerim Bardakcı:</strong> Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer yarışında gülen taraf sarı-kırmızılı takım oldu. Galatasaray 27 yaşındaki stoper için 2,8 milyon Euro ödeyecek.</p>

GELENLER

Abdülkerim Bardakcı: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer yarışında gülen taraf sarı-kırmızılı takım oldu. Galatasaray 27 yaşındaki stoper için 2,8 milyon Euro ödeyecek.

<p><strong>Haris Seferovic:</strong> İsviçreli golcü, 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiralandı. 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 2,3 milyon Euro ödenecek. Benfica'ya ise 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek.</p>

Haris Seferovic: İsviçreli golcü, 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiralandı. 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 2,3 milyon Euro ödenecek. Benfica'ya ise 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek.

<p><strong>Kazımcan Karataş:</strong> 19 yaşındaki genç sol bek, 20 milyon TL bonservisle Altay'dan transfer edildi.</p>

Kazımcan Karataş: 19 yaşındaki genç sol bek, 20 milyon TL bonservisle Altay'dan transfer edildi.

<p><strong>Leo Dubois:</strong> 27 yaşındaki Fransız sağ bek için Lyon'a 2,5 milyon Euro bonservis ödenecek. Futbolcu yıllık 1,8 milyon Euro alacak.</p>

Leo Dubois: 27 yaşındaki Fransız sağ bek için Lyon'a 2,5 milyon Euro bonservis ödenecek. Futbolcu yıllık 1,8 milyon Euro alacak.

<p><strong>Sergio Oliveira:</strong> 30 yakındaki Portekizli orta saha oyuncusu 3 milyon Euro'ya Porto'dan transfer edildi. 4 yıllık sözleşme imzalanırken futbolcuya yıllık 2 milyon 700 bin Euro ödenecek.</p>

Sergio Oliveira: 30 yakındaki Portekizli orta saha oyuncusu 3 milyon Euro'ya Porto'dan transfer edildi. 4 yıllık sözleşme imzalanırken futbolcuya yıllık 2 milyon 700 bin Euro ödenecek.

<p><strong>GİDENLER</strong></p> <p><strong>Ali Yavuz Kol:</strong> Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki hücum oyuncusu bonservisiyle Adana Demirspor'a imza attı.</p>

GİDENLER

Ali Yavuz Kol: Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki hücum oyuncusu bonservisiyle Adana Demirspor'a imza attı.

<p><strong>Alpaslan Öztürk:</strong> 28 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına Eyüpspor'a kiralandı.</p>

Alpaslan Öztürk: 28 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına Eyüpspor'a kiralandı.

<p><strong>Arda Turan:</strong> 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu serbest konumda bulunuyor.</p>

Arda Turan: 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu serbest konumda bulunuyor.

<p><strong>Ryan Babel:</strong> Sözleşmesi biten Hollandalı futbolcu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a imza attı.</p>

Ryan Babel: Sözleşmesi biten Hollandalı futbolcu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a imza attı.

<p><strong>Bartuğ Elmaz:</strong> 19 yaşındaki genç futbolcu bedelsiz olarak Marsilya'ya imza attı.</p>

Bartuğ Elmaz: 19 yaşındaki genç futbolcu bedelsiz olarak Marsilya'ya imza attı.

<p><strong>Berkan Mahmut Keskin: </strong>20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bandırmaspor'a kiralandı.</p>

Berkan Mahmut Keskin: 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bandırmaspor'a kiralandı.

<p><strong>Erkan Süer:</strong> Genç orta saha bonservisiyle birlikte 2. Lig ekibi İskenderunspor'a transfer oldu.</p>

Erkan Süer: Genç orta saha bonservisiyle birlikte 2. Lig ekibi İskenderunspor'a transfer oldu.

<p><strong>Fatih Öztürk:</strong> 35 yaşındaki kaleci serbest kaldı.</p>

Fatih Öztürk: 35 yaşındaki kaleci serbest kaldı.

<p><strong>Marcao:</strong> Brezilyalı stoper bonuslar dahil 15 milyon Euro ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay karşılığında Sevilla’ya transfer oldu.</p>

Marcao: Brezilyalı stoper bonuslar dahil 15 milyon Euro ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay karşılığında Sevilla’ya transfer oldu.

<p><strong>Mbaye Diagne:</strong> Sözleşmesi feshedilen Senegalli golcü, Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.</p>

Mbaye Diagne: Sözleşmesi feshedilen Senegalli golcü, Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

<p><strong>Mostafa Mohamed:</strong> 24 yaşındaki Mısırlı forvet, 250 bin Euro karşılığında Fransız ekip Nantes'a kiralandı. Satın alma opsiyon bedeli 5 milyon 750 bin Euro.</p>

Mostafa Mohamed: 24 yaşındaki Mısırlı forvet, 250 bin Euro karşılığında Fransız ekip Nantes'a kiralandı. Satın alma opsiyon bedeli 5 milyon 750 bin Euro.

<p><strong>Semih Kaya:</strong> 32 yaşındaki stoper serbest kaldı.</p>

Semih Kaya: 32 yaşındaki stoper serbest kaldı.

<p><strong>Sofiane Feghouli:</strong> 32 yaşındaki Cezayirli orta saha serbest konumda. </p>

Sofiane Feghouli: 32 yaşındaki Cezayirli orta saha serbest konumda. 

<p><strong>Valentine Ozornwafor:</strong> Kiralık oynadığı Belçika ekibi RSC Charleroi, 100 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı. Buradan da Fransız ekip Sochaux'ya kiralandı.</p>

Valentine Ozornwafor: Kiralık oynadığı Belçika ekibi RSC Charleroi, 100 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı. Buradan da Fransız ekip Sochaux'ya kiralandı.

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