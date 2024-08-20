Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Yabancı VAR hakemi"

Yayınlanma: 20.08.2024 - 22:03

Güncelleme: 20.08.2024 - 22:03

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR kayıtlarının açıklanması hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"KANIMIZ DONDU!"

A Spor'a konuşan Yazgan, "VAR kayıtlarını dinleyince çok şaşırmadık ama bir yandan da kanımız dondu. Nizami golümüzün iptali için nasıl bir zorlama olduğunu hepimiz gördük. VAR kayıtlarının açıklanmasıyla, atletik testi tamamlanamayan Volkan Bayarslan'ın VAR testi yapılsa orada da sınıfta kalacağını hep birlikte anladık. Hatta samimiyet testi yapılsa, iyi niyet testi yapılsa belki onlardan da kalabilir. VAR hakeminin görevi kanıtı sunmaktır, seni yönlendiremez." dedi.

VAR HAKEMİ TALEBİ

Göztepe - Fenerbahçe maçına da değinen Yazgan, "Geçen sene bir rakibimizin maçında Erkan Engin 90+1'de zorla bir penaltı yaratmıştı. Benzer bir hikaye. Daha ikinci haftadan bu noktaya gelmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu çok basit bir şey; ne gördün, hakem ne gördü? Bunu VAR protokolü söylüyor. Göztepe - Fenerbahçe maçındaki VAR inceletmesi de sağlıklı değil. VAR hakeminin yeterli açıları sunmadığını hepimiz görüyoruz. Geçen seneki TFF'nin belki de aldığı en doğru karar yabancı VAR hakemiydi. Dilerim şu andaki yanlıştan dönülür." ifadelerini kullandı.

VAR hakemi Volkan Bayarslan'ı eleştiren Yazgan, "Atletik performansı geçemeyen bir hakemin mesleğine saygısı yoktur, mesleğine saygısı olmayan adamın da VAR odasında işi olmamalı. Daha doğru bir düzene gitmek için umuyorum TFF yönetimimiz kararını gözden geçirir." dedi.

"TFF AÇIKLAMA YAPSIN"

"Volkan Bayarslan'a yaptırım bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Yazgan, "Benim yaptırım beklememe gerek yok, TFF başkanımızın açıklamaları ceza verileceği yönündeydi. Hakem 'Galatasaraylı oyuncu topa vurmuyor, doğru mu?' diyor, o da 'Evet' diyor. Ondan sonra da dönüp diyor ki 'Ayağını uzatıyor'... Bir karar ver! O kadar ciddi bir çelişki ki... O kadar panikle çağırmış ki VAR'a... 'Şu golü nasıl iptal ettiririm acaba' diye VAR'a davet etmiş. İyi ki dinledik bu konuşmaları. Bizim yarın çok önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekirken çıktım konuşuyorum. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz, bu hata tüm kulüplerin sorunu ama en önemlisi de TFF ve MHK'nin sorunu. Benden daha çok onlar düşünmeli bunu ve biri açıklama yapacaksa onlar yapmalı." sözlerini sarf etti.