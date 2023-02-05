Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı!

Galatasaray, efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 14:51
Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı!
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Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin doğum gününü unutmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Futbolun profesörü... Efsanemiz... İyi ki doğdun Gheorghe Hagi!" ifadelerini kullandı.


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