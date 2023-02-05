Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı!
Galatasaray, efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin doğum gününü unutmadı.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Futbolun profesörü... Efsanemiz... İyi ki doğdun Gheorghe Hagi!" ifadelerini kullandı.
Futbolun profesörü... Efsanemiz...— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2023
İyi ki doğdun Gheorghe Hagi! pic.twitter.com/kM52gzrP1n
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