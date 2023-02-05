Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin canlı yayında transfer teklifini açıkladı! Haji Wright, Güray Vural...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Aziz Çetin, Haji Wright ve Güray Vural transferi hakkında konuştu. Çetin, tecrübeli futbolcu için gelen transfer teklifini canlı yayında açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, transfer söylentileri bulunan oyunculara dair konuştu.
A Spor'a açıklamalarda bulunan Aziz Çetin, Güray Vural'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Haji Wright için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediklerini belirten Aziz Çetin, "Haji Wright için en yüksek kiralık ve opsiyonlu 8 milyon 500 bin Euro'yu gördük ama bizim için mantıklı değildi. Zorunlu satın alma opsiyonu da yoktu, kabul etmedik. Haji Wright'ın transferinden beklentim 10 milyon Euro. Haji Wright'ın da o takımı istemesi lazım. Bu benim beklentim, henüz böyle bir teklif gelmedi" dedi.
Haji Wright
Aziz Çetin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Haji Wright ile daha önce ilgilendiklerini ancak şu an ilgilerinin olmadığını belirtti.
Bünyamin Balcı
Bünyamin Balcı'ya yurt dışında teklif geldiğini dile getiren Aziz Çetin, "Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı'ya hiç ilgisi olmadı. Yurt dışından düşük bir teklif geldi. Bünyamin de istemedi" açıklamasını yaptı.
Güray Vural
Beşiktaş'ın Fernando'ya herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Çetin, Güray Vural ile ilgili transfer iddialarına şu cevabı verdi: "Galatasaray yönetiminden kimse beni veya yöneticilerimi aramadı. Anladığım kadarıyla Güray Vural'a ulaşmışlar. Güray benimle konuştu. Kalmasının daha iyi olacağını düşündük. Güray da çok iyi bir Antalyasporlu. Doğrunun bu olduğuna karar verdik. Maddi ve manevi çok özveri gösterdi."
Emrecan Uzunhan
Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan ile transfer için görüştüklerini belirten Aziz Çetin, "Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan ile bir görüşmemiz var. Onunla ilgili yarın bir görüşme yapıp karar vereceğiz. Nuri Şahin 'tamam' derse bu transfer kiralık olarak gerçekleşir" dedi.
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