Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin canlı yayında transfer teklifini açıkladı! Haji Wright, Güray Vural...

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:49

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 12:09

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, transfer söylentileri bulunan oyunculara dair konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Aziz Çetin, Güray Vural'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haji Wright için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediklerini belirten Aziz Çetin, "Haji Wright için en yüksek kiralık ve opsiyonlu 8 milyon 500 bin Euro'yu gördük ama bizim için mantıklı değildi. Zorunlu satın alma opsiyonu da yoktu, kabul etmedik. Haji Wright'ın transferinden beklentim 10 milyon Euro. Haji Wright'ın da o takımı istemesi lazım. Bu benim beklentim, henüz böyle bir teklif gelmedi" dedi.

Haji Wright

Aziz Çetin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Haji Wright ile daha önce ilgilendiklerini ancak şu an ilgilerinin olmadığını belirtti.

Bünyamin Balcı

Bünyamin Balcı'ya yurt dışında teklif geldiğini dile getiren Aziz Çetin, "Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı'ya hiç ilgisi olmadı. Yurt dışından düşük bir teklif geldi. Bünyamin de istemedi" açıklamasını yaptı.

Güray Vural

Beşiktaş'ın Fernando'ya herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Çetin, Güray Vural ile ilgili transfer iddialarına şu cevabı verdi: "Galatasaray yönetiminden kimse beni veya yöneticilerimi aramadı. Anladığım kadarıyla Güray Vural'a ulaşmışlar. Güray benimle konuştu. Kalmasının daha iyi olacağını düşündük. Güray da çok iyi bir Antalyasporlu. Doğrunun bu olduğuna karar verdik. Maddi ve manevi çok özveri gösterdi."

Emrecan Uzunhan

Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan ile transfer için görüştüklerini belirten Aziz Çetin, "Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan ile bir görüşmemiz var. Onunla ilgili yarın bir görüşme yapıp karar vereceğiz. Nuri Şahin 'tamam' derse bu transfer kiralık olarak gerçekleşir" dedi.