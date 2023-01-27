Galatasaray, Giresunspor maçına hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00’da deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş!
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- 3'ü çocuk 4 kişi bir evde ölü bulundu
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- Sinan Ateş suikastı sonrası istifalar 17 bine dayandı
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- İYİ Partili Paçacı görevinden istifa etti