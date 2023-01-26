Sakaryaspor'dan Dmytro Grechyshkin takviyesi

Sakaryaspor, Ukraynalı futbolcu Dmytro Grechyshkin'i transfer ettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 23:07
Sakaryaspor'dan Dmytro Grechyshkin takviyesi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadesine yer verildi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada bulunuyor


Dmytro Grechyshkin sakaryaspor transfer

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