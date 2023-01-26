Sakaryaspor'dan Dmytro Grechyshkin takviyesi
Sakaryaspor, Ukraynalı futbolcu Dmytro Grechyshkin'i transfer ettiğini duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadesine yer verildi.
Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada bulunuyor
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