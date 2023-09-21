Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 22:12

Güncelleme: 21.09.2023 - 22:12

Galatasaray, Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için Dortmund'a 220 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması

"25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."