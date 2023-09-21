Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini resmen açıkladı!
Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray, Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için Dortmund'a 220 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması
"25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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